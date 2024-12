David Diamond faz quatro novos procedimentos estéticos no rosto. Veja como ficou diferente

Manuel Luís Goucha faz 70 anos e celebra o aniversário e o Natal fora do país, apenas com o marido Rui Oliveira

David Diamond fez um tratamento estético e recorreu às redes sociais para mostrar os resultados do tratamento que fez antienvelhecimento.

O vencedor do reality show Dilema começou por explicar o que fez num vídeo elucidativo: «Estou a fazer um tratamento anti-aging [antienvelhecimento] e os resultados notam-se».

O ex-concorrente continuou: «Fiz na altura com os fios tensores, há cerca de um mês, e também fiz botox».

Na publicação da clínica, está explicado o processo e tudo o que foi feito no rosto de David Diamond:

1. «Botox: suaviza rugas e linhas de expressão, prevenindo marcas mais profundas e promovendo uma aparência rejuvenescida».



2. «Preenchimento de mandíbula: define o contorno facial, devolvendo estrutura e firmeza para um rosto mais jovem e harmonioso».



3. «Bioestimulador: estimula a produção natural de colagénio, melhorando a elasticidade, firmeza e textura da pele ao longo do tempo».



4. «Facelift: com Fios Tensores apresenta-se como um tratamento não-cirúrgico e inovador que visa rejuvenescer a face, sem que para isso seja necessário fazer qualquer cirurgia. Na prática, ele produz um efeito de Lifting, definindo as linhas e os tecidos do rostos, ao mesmo tempo que diminui o número de rugas visível».