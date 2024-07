David Diamond entra ‘a pés juntos’ com Catarina Miranda: «A ti faço-te pior…» Veja aqui!

Rafael Bailão, concorrente do Dilema, tem mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais! Veja os vídeos virais do influenciador

A emocionante reação da conhecida avó de Rafael Baião à entrada do neto no Dilema!

A primeira discussão do Dilema! Rafael Bailão e Catarina Miranda entram em confronto: «Não me testes!»

David Diamond é um dos concorrentes do Dilema. A filha, Mafalda Diamond, que se tornou conhecida do público com a sua participação no Big Brother, também entrou no jogo!

Veja aqui a apresentação de David Diamond:

Antes de entrar, David enfrentou um dos dilemas da noite. O concorrente decidiu retirara as malas à filha em troca de 2000 euros para a sua equipa.

Ao chegar à casa, David comunicou a sua decisão ao grupo. Catarina Miranda mostrou-se incrédula com a decisão do colega.

«E você faz isso à sua própria filha?», questionou Catarina Miranda.

«Claro, e a ti faço-te pior», respondeu prontamente o concorrente.