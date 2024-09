Cláudio Ramos confronta David Diamond sobre polémica com Rosa Bela: «Acha que isto não é ofensa?»

David Diamond mostra presente inédito que recebeu: «Foi me dada pelos comentadores no final da gala»

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, chegou a hora de dar uma entrevista no programa das manhãs da TVI, Dois às 10.

Foi ao recordar a polémica de David com Rosa Bela, em que o vencedor fez um comentário que foi muito mal visto tanto dentro como fora da casa, que Cláudio Ramos ficou indignado com as afirmações de David: «Acha que isto não é ofensa?» Este defende que nunca faltou ao respeito aos colegas no jogo e que, relativamente a esta mesma polémica com Rosa Bela, não fez nada com maldade.

Cláudio, indignado com esta postura, sentiu necessidade de intervir e dar a sua opinião, pois a seu ver, o concorrente teve momentos no programa em que faltou ao respeito de alguns colegas: «Não pode ser assim, estamos numa sociedade».

Mas não foi esta a única situação do jogo que foi debatida no Dois às 10. Os apresentadores também falaram da polémica de David com Bernardina Brito, em que o vencedor virou a boia da ex-colega durante uma prova na piscina.

«Porque é que virou a boia da Bernardina?» questionou o apresentador, ao que David respondeu: «Foi o jogo» No entanto, Cláudio sente que isto não é jogar. Do ponto de vista do apresentador, é quebrar uma regra do jogo: «Acha que isso é uma forma de jogar?»

Recorde que no dia 9 de setembro de 2024, David Diamond esteve no programa das tardes da TVI, «Goucha», para fazer o balanço da sua experiência na casa.

Manuel Luís Goucha questionou David: «Sentiu-se ofendido alguma vez?» O vencedor respondeu, de forma direta: «Senti, claro que senti».

David defende que todas as acusações, ou estratégias de jogo que dirigiu aos restantes participantes, não passavam disso mesmo: Jogo. Apenas pegava com aquilo que vinha a jogo, como sempre disse dentro da casa, não tendo nada sido feito a nível pessoal.