A ferver! David Diamond faz graves acusações a Daniela Santos e esta reage: «Há limites, é a minha carreira!»

Na manhã desta terça-feira, 27 de agosto, os concorrentes do Dilema enfrentaram mais uma dinâmica que gerou desentendimentos entre Daniela Santos e David Diamond.

Na vez de David Diamond, calhou a pergunta: «Quem consideras ser o justo vencedor e porquê?». O concorrente, sem sombra de dúvidas respondeu: «Eu, pelo trabalho que fiz até aqui, porque ninguém me apanhou na curva. Há pessoas que dizem que me apanham na curva, mas não conseguem, ali a minha amiga Daniela (Santos)».

Daniela Santos interrompeu a justificação do colega e atirou: «Se tivesses confiante que eu não te apanhei na curva não tinhas abordado, é algo que te preocupa, ainda não paraste de falar nisso».

David Diamond garantiu que «nesta altura do campeonato» vai jogar com tudo: «Independentemente ser teu amigo, vou jogar. O jogo chegou a uma fase em que há pouca coisa para jogar. Acho que há uma coisa interessante para jogar, ter pegado naquilo que o jogo me traz, que me apanhaste na curva e, portanto, vamos brincar», disse.

Esta segunda-feira, os concorrentes enfrentaram uma prova de esforço físico onde Daniela Santos saiu beneficiada. David Diamond voltou a recordar a prova, fazendo uma acusação a Daniela Santos: «Ontem na prova física, eu tenho de estar ali a fazer, agora é que eu entendi porque conseguiste estar mais tempo do que eu. Disseste que levaste uma injeção, para mim isso é dopping».

«A mim não me afeta porque eu sou atleta de alta competição. Há limites, é a minha carreira! Estás a tentar denegrir a imagem a dizer que eu tomo coisas que não tomo», ripostou Daniela.

«Quem mentiu mais no jogo?», Daniela Santos não hesitou: «O David. A partir do momento que se muda a conotação das coisas, para mim é mentir. Se eu vejo que foi usado num contexto e usei noutro, não estou a ser verdadeiro, estou a mentir, por isso sim, é o David».

Indignado, David Diamond ripostou revoltado: «Eu sempre disse aqui que não sou vítima. Tu própria suportaste essa afirmação até agora. Mentira, eu não minto. Eu com a minha verdade, não vou dar palavras ao teu discurso, porque as pessoas viram o que aconteceu agora».

As provocações dos dois colegas continuaram durante a tarde e David Diamond mostrou-se indignado pela 'amiga' o ter considerado como o mais mentiroso do jogo.