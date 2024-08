David Diamond imparável, mas os colegas não se ficam!

A tensão continua a aumentar na casa do «Dilema». David Diamond provoca Bernardina Brito, afirmando que nunca ganhou um reality show e que os seus segundos e quintos lugares continuam longe da vitória.

Já Bernardina Brito não ficou em silêncio e a resposta da jogadora foi implacável. Ora veja as imagens.

David Diamond não poupou críticas aos colegas e as provocações seguiram com Rosa Bela. O concorrente acusou a atriz de falta de frontalidade, desencadeando uma série de trocas de acusações entre os dois: «Cresce um bocadinho, és muito imaturo», declarou Rosa Bela.

Em resposta, Diamond afirmou que não vê Rosa Bela na final do programa e aconselhou a colega a «fazer-se à vida». O concorrente continuou a repostar, não hesitando em afirmar que o prémio final e a casa lhe pertencem.

David Diamond e Rosa Bela continuam a protagonizar um intenso bate-boca e Bernardina intervém na discussão, aconselhando Rosa Bela a não responder para não alimentar o jogo do colega. Diamond rebate, referindo que está a apenas a expor verdades e alegando que as concorrentes não sabem lidar com elas.

Em conversa com Daniela Santos, David Diamond revela que o seu objetivo na casa é confrontar os colegas, considerando que estes são «básicos» e não mexem com o jogo.

David Diamond referia-se a Rosa Bela, afirmando que a concorrente não tem capacidade de argumentação e não está a fazer nada no jogo: «A Rosa não chega aos pés da Bibi (…) É uma planta que assobia e que canta».

A discussão sobe de tom e Rosa Bela declarou que não tem medo de David Diamond: «Às vezes não me apetece é levar contigo e estou no direito de decidir quando é que quero e quando é que não quero». Veja as imagens!

Ainda assim, David Diamond foi claro sobre a sua estratégia de jogo: se for para ganhar, está disposto a enterrar os colegas no jogo.