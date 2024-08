David Diamond sobre equipa de Daniela Santos: «Não valem um charuto»

Catarina Miranda comove-se com história de convidada do Dois às 10: «Vou doar 1000 euros»

Daniela Santos revoltada com David Diamond: «Lido muito mal com ingratidão!»

No Dilema, a manhã de hoje, dia 23 de agosto de 2024, foi intensa para David Diamond e Daniela Santos. David acusou a equipa roxa de ter quebrado as regras, ao ver elementos desta equipa a sussurrar e segredar longe dos microfones, algo que é contra as regras do jogo.

«Tens que ter mais cuidado com as coisas que inventas» disse Daniela a David, mas a situação escalou e os gritos e as acusações começaram a surgir de ambos os lados. Daniela acabou em lágrimas: «Há Limites (...) Lido muito mal com ingratidão!»

Veja o momento:

Depois terem acalmado as emoções, David Diamond e Daniela Santos tiveram uma conversa sincera, a sós, cara a cara, para não deixar nada por dizer. David garantiu que não é nada contra a bailarina, mas que não gostou da atitude de Marie, que diz ter sido hipócrita.

«Tu és uma excelente jogadora» disse o pai de Mafalda Diamond, garantindo que respeita muito a colega como pessoa e como jogadora, mas que, a seu ver, está numa equipa fraca: «Os outros não valem um charuto».

Veja o momento:

Antes disto, durante a tal discussão de David e Daniela, Marie acabou por se envolver na situação, pois é uma das acusadas de ter sussurrado longe dos microfones, e lançou farpas a David, depois deste enervar Daniela: «Estás a jogar nas costas dela. Sujo!»

David Diamond não ficou calado e respondeu a Marie com acusações: «Quebraste regras ontem, vais ter de pagar por isso (...) A ti digo-te que és uma hipocrita!» Segundo David, Marie apontou o dedo a Mafalda, mas praticou atitudes idênticas às que tinha criticado.

Veja o momento e perceba tudo: