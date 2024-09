Em lágrimas, Daniela Santos revela que confrontou David Diamond no final da gala: «Tu destruíste-me»

Daniela Santos, a terceira classificada do «Dilema», marcou presença no «Dois às 10» . Nesta conversa com Cristina Ferreira a bailarina esclarece tudo sobre a polémica em que se viu envolvida com o concorrente David Diamond : «Ele é que me traiu, não fui eu que o trai. Se ele nunca me tivesse traído eu era incapaz de jugar contra ele. Eu nunca trai ninguém na vida».

«Quando me senti atacada, reagiu. Defendi-me como o sei fazer melhor, a dançar».

Ainda sobre David Diamond: «Fui ameaçada por ele (...) que me vai perseguir até ao fim dos meus dias».

«Eu senti-me atacada».

Daniela Santos, em lágrimas, revelou o que disse a David Diamond após a gala: «A seguir ao direto, estava a sair com o pai do meu filho e o meu filho e ele também saiu com (...) Ele riu-se para mim, piscou o olho e tentou falar comigo. E eu só lhe disse: 'Tu destruíste-me! Tu não tens a noção de que me destruíste!».

«Quando ele chorou, ele não chorou por ter sido traído. Ele chorou porque sempre soube que eu era de verdade. Quando ele viu que deixei de confiar nele, teve de vir contra mim também. E, quando eu saí, ele abriu-me os braços para me abraçar e ficou em lágrimas. E não era por ter sido traído. Ele sabe disso, mas possivelmente nunca vai dizer a verdade», disse, emocionada, Daniela Santos.

Cristina Ferreira reage e pergunta: «Tu és uma mulher confiante, és uma mulher que diz que gosta de competir, sentes que este tipo de postura neste tipo de jogo também te pode prejudicar?», à qual Daniela Santos: «Sim claro, sinto que passo a ser um alvo para algumas pessoas. É mais fácil destruir-me do que tentar chegar».

A apresentadora confessa: «Eu vi-te de perto em várias edições do Dança com as Estrelas, eu gosto muito da Daniela tenho de o dizer, e vi no caso com o Bernardo. Como o Bernardo estava a ser muito atacado, tu arranjaste forma de o defender e a tua defesa foi exatamente igual aquela que fizeste lá dentro ».

Daniela Santos responde: «Eu já tive sofrido esta maldade indiretamente. Eu sofri mesmo naquele programa. Eu agora estou a sofrer na primeira pessoa o fanatismo, isto não é concebível». E, em lágrimas Daniela afirma:

«A única pessoa que acreditou em mim está à minha frente porque de resto, houve até uma altura que fui prejudicada por ser assim por ter uma necessidade imensa de ser amada, porque nunca fui compreendida e tive que aprender a lidar com este mundo da televisão. Volto aqui a achar que já sei estar nisto e volto a lidar com a maldade. Eu sabia em que posição me estavam a pôr, eu quis desistir. E arrependo-me de não ter desistido».

A apresentadora confessa: «Eu vou partilhar isto, eu falei contigo antes do programa e acho que a única forma que se pode responder é o amor, por muito que nos agridam, tu que és uma mulher de trabalho, é o que daqui para a frente?», Daniela Santos afirma: «E ter a esperança que as pessoas vejam a verdade, que vejam que eu não fui uma personagem, eu fui boa para toda a gente. As pessoas querem fazer de mim a má da fita para outra pessoa ser o bom da fita. Porque é que os outros têm de ser destruídos».

A dada altura, surgiu em tema de conversa o comentário que Susana Dias Ramos fez a Daniela Santos durante a gala deste domingo.

Daniela Santos decidiu pronunciar-se em direto: «Eu não fiquei sem resposta, eu fiquei foi incrédula de ver uma mulher, uma psicóloga, sexóloga, alguém que devia ter sensibilidade para com uma concorrente que tinha acabado de sair de um dos programas mais intensos, a fazer comigo… Ela fez comigo muito pior do que me estava a acusar», começou por dizer.

«Ela estava a acusar-me de agressividade quando ela foi muito mais agressiva comigo e eu tive que ver, pela primeira vez, o meu filho a ouvir mãe a ser falada da forma que ela falou de mim», disse.

Daniela Santos frisou ainda que a comentadora poderia ter dito as coisas de 'outra maneira': «Ela apela, e acho que está na moda agora apelar à sororidade (…) mas, para mim, a sororidade não é escolher as mulheres que se ataca, é não atacar nenhuma! (...)».