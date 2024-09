David Diamond: «Estive um mês a ser observado por quem estava lá dentro, como se fosse um monstro»

Catarina Miranda reage pela primeira vez ao fim do 'Somos Portugal': «O que é que me reserva o futuro?»

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, chegou a hora de dar uma entrevista no programa das manhãs da TVI, Dois às 10.

Ao falar do seu jogo, que tanto deu que falar tanto dentro como fora da casa, David recordou um boato que circulou dentro do programa, ainda no início, devido a uma história que partilhou sobre algo trágico que aconteceu na sua família. Um mal entendido desenvolveu-se e espalhou-se sobre a sua pessoa, levando a que, a seu ver, algumas pessoas tenham lidado consigo de forma diferente: «Estive um mês a ser observado por quem estava lá dentro, como se fosse um monstro»

Recorde que no dia 9 de setembro de 2024, David Diamond esteve com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, «Goucha», e falou sobre este mesmo assunto.

Esclareceu ro referido boato que circulou dentro da casa: «Um ato irrefletido tirou a vida a uma criança de nove anos».

«O jogo mudou para mim sem eu saber (...) Estava a ser julgado sem saber que estava a ser julgado», explicou David, defendendo que tudo não passou de um mal entendido.

Recordando o momento em que foi revelado o seu nome como o grande vencedor, recebendo o cheque com o valor de quase 50 mil euros, Manuel Luís Goucha questionou David Diamond sobre o comportamento dos outros concorrentes do programa, ao saberem da sua vitória: «A maior parte dos participantes estava lá ontem e nem sequer se levantaram para lhe ir dar um abraço no momento da vitória». O apresentador rapidamente acrescentou: «Com certeza não estaria à espera da hipocrisia dos outros concorrentes»

David explicou que houve quem fosse ter cosigo, mas que não esperava outra reação por parte dos ex-colegas de casa, recordando uma história que aconteceu dentro do jogo, em que surgiu um boato sobre si que o levou a ser julgado sem saber que estava a ser julgado, provocando uma grande viragem no jogo.

