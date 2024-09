Exclusivo: David Diamond reage à vitória do Dilema! Veja as primeiras palavras do vencedor

Mafalda Diamond conquista o quarto lugar na gala final do Dilema

David Diamond foi o grande vencedor do Dilema! Com 69% dos votos, o concorrente venceu o Reality show, ‘derrotando’ Bernardina Brito, que obteve 31% dos votos do público.

Ao vencer o programa, David Diamond reagiu: «Antes de mais nada, eu queria só dizer-vos uma coisa: foi um jogo, não quis mal a ninguém. Foi um jogo difícil de jogar, mas quando eu digo ‘respeito, educação e a verdade’ é no sentido de ‘a minha verdade, o meu respeito, a minha educação’ porque eu não quis mal a ninguém portanto, se alguém se sentiu mal, eu peço desculpa mas isto foi um jogo, só um jogo».

Após a grande final do Dilema, David Diamond falou em exclusivo para o Digital da TVI e refletiu: «Não mudaria o meu jogo porque não tinha instruções e, portanto, entrei ali e as coisas foram acontecendo, fui-me adaptando…»

Recorde-se que Mafalda Diamond ficou em quarto ligar e Daniela Santos em terceiro. O valor final do prémio foi de 48. 885 euros.