Que emoção! David Diamond não contem as lágrimas ao ler carta da sua esposa: «Não sou nada destas lamechices...» Veja aqui

Hilariante! Manuel Luís Goucha invade estúdio do «Dois às 10»... e acaba por falar do Dilema: «Tenho quatro favoritos...»

Na Emissão Especial desta quinta-feira, 5 de setembro, Manuel Luís Goucha surpreendeu os concorrentes e fez uma visita à casa do Dilema. Os finalistas foram confrontados com surpresas emocionantes.

«Esta noite é de mimos e tranquilidade…», anunciou o apresentador.

Sentados no sofá, os concorrentes tiveram a oportunidade de ver fotografias muito especiais a aparecer no plasma.

Após esse bonito momento de partilha entre os concorrentes, Manuel Luís Goucha entregou uma carta a cada um dos finalistas.

David Diamond recebeu uma carta de Sofia, sua esposa e mãe de Mafalda. A concorrente não conteve a emoção ao escutar as palavras da mãe e desabou em lágrimas. David tentou controlar as lágrimas, mas não conseguiu esconder a emoção na sua voz.

«Olá, David, como sabes, não sou nada destas lamechices. Mas, de facto, também é a primeira vez em 25 anos que estamos longe um do outro. Parabéns pelo trabalho que desempenhaste, pois cumpriste o teu sonho e com a tua determinação conseguiste chegar até ao final deste programa. Relativamente ao jogo cá fora e como também já passamos por esta experiência juntos, eu e o Bernardo conseguimos estar tranquilos, pois encaramos, tal como o nome diz, que isto é apenas um jogo e não é a nossa vida», começou por dizer Sofia.

«Nesse campo, estamos todos tranquilos, calmos, mas desejosos que isto acabe, para voltarmos todos à nossa vida normal. Aqui, as saudades são mais fáceis de gerir, pois, como calculas, estive estes dois meses praticamente a olhar para vocês. E também, com os teus telefonemas telepáticos, penso que conseguiste gerir esse sentimento. Mas acredito que não tenha sido nada fácil. Agora já falta muito pouco para estarmos juntos para mais 25 anos. Penso que quando saíres vais ter um choque com a realidade, mas eu também estou a leste do que se passa nas notícias do país e do mundo. Pois, se não vos estou a ver, estou a trabalhar. Os mercados correram lindamente, o Bernas e a Jane ajudaram muito. A empresa ficou tal como a deixaste, tudo organizado, mas para a semana já tens muito trabalhinho. A nossa pulguinha portou-se muito bem, mas nem quero imaginar quando te vir. Prepara-te para tomares um banho de lambidelas», acrescentou.

«O Bernardo esteve de férias com os amigos e tem imensas novidades para te contar e acredita que vais ficar muito orgulhoso deste nosso filho, que está a crescer muito rápido! Nem imaginas o apoio que tens tido da tua família, mas te garanto que vais ficar muito surpreendido! Estamos todos a torcer por ti e esperamos que seja um Diamond a trazer o caneco… sim porque a Mafaldinha também merece muito!!! Beijinhos e até já, Sofia, Bernardo, Pulga», rematou.

David Diamond não conteve as lágrimas e recordou o início da sua relação com Sofia. O casal conheceu-se num jantar no Dia dos Namorados e casou-se um ano depois.

Veja aqui o momento: