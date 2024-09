«Sentiu-se ofendido alguma vez?» David Diamond responde a Manuel Luís Goucha: «Senti, claro que senti»

Exclusivo: David Diamond reage à vitória do Dilema! Veja as primeiras palavras do vencedor

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, chegou a hora de dar a sua primeira entrevista depois do final do programa, no programa das tardes da TVI, «Goucha».

Fazendo agora o balanço da sua experiência na casa, em que a sua forma de jogar com os colegas muito deu que falar, Manuel Luís Goucha questionou David: «Sentiu-se ofendido alguma vez?» O vencedor respondeu, de forma direta: «Senti, claro que senti».

David defende que todas as acusações, ou estratégias de jogo que dirigiu aos restantes participantes, não passavam disso mesmo: Jogo. Apenas pegava com aquilo que vinha a jogo, como sempre disse dentro da casa, não tendo nada sido feito a nível pessoal.

Sobre o jogo Manuel Luís Goucha ainda confrontou David Diamond sobre algumas polémicas, de forma bastante frontal: «É racista? É homofóbico? É xenófobo».

O vencedor do Dilema reagiu a todas as acusações:

Veja aqui a entrevista completa.