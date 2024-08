Vítima de «heterofobia»? David Diamond garante: «Todas as palavras que forem utilizadas eu vou jogar com elas»

No Dilema, durante a tarde desta sexta-feira, 9 de agosto, David Diamond partilhou com os colegas a ideia de que poderá estar a ser vítima de «heterofobia». O concorrente garante que irá usar isso para jogo.

David Diamond começou por desabafar com Xana Carvalho: «O homossexual não aceitar o heterossexual, será?»

Ao ouvir a conversa de David Diamond, Marie decidiu intervir: «Eu, enquanto heterossexual, não notei nenhuma heterofóbia aqui na casa», garantiu a concorrente.

David Diamond mostrou-se ‘sensibilizado’ com um comentário feito pelos colegas. Diogo Marcelino tentou explicar: «Isso é um ditado…»

«Eu não conheço esse ditado», respondeu David Diamond.

«Mas depois tu tens a ‘cena’ das palavras paneleiras…», alertou Diogo Marcelino.

«Todas as palavras que forem utilizadas eu vou jogar com elas», garantiu David Diamond.

«Primeiro estou a tentar perceber o que é que quer dizer isso…», explicou o concorrente.

Recorde-se que, na Cerimónia de Acusação desta quinta-feira, 8 de agosto, Igor Marchesi acusou David Diamond de ter «comportamentos racistas e homofóbicos».

«Desde o começo, eu e acredito que muitos de nós temos relativizado alguns comportamentos racistas, homofóbicos e alguns outros. A partir do momento que o David consegue escapar disso tudo, eu, Igor, decidi que não vou deixar passar uma vírgula que eu tenho ouvido sem falar. E com relação a esse que eu falei das ‘luvas de paneleiro’, estávamos todos no alpendre, o Nelson estava vestido à inverno e tinha luvas de inverno. E ele, com uma atitude homofóbica, vem falar que eram ‘luvas de paneleiro’ porquê?», expôs Igor Marchesi.

«A única coisa que eu disse foi umas luvas de pelo que são umas luvas paneleiras. E tu não sabes, em Portugal, dizer que uma coisa é paneleira não é dizer paneleiro, é completamente diferente. E portanto, acho que há aqui uma interpretação linguística que eu teria cuidado em vir para um programa português dizer e acusar alguém de racismo, homofóbico, porque eu não tenho problema absolutamente algum com qualquer orientação sexual», defendeu-se David Diamond.