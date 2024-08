Depois de situação de David Diamond, Nelson Lisboa fica fragilizado e Diogo Marcelino ameaça desistir: «faz-me isso a mim»

David Diamond alegou que se feriu na queda e gerou o caos na casa do «Dilema» depois de começar aos gritos, pontapear cadeiras e atirar chinelos pelo ar.

Visivelmente chateado, Diogo Marcelino considerou a situação intimidatória e confrontou David Diamond: «Depois de eu ver as imagens, (…) se as coisas se passaram como me foi repassado a mim, (…) eu abandono o programa no domingo».

O concorrente explicou que não poderia continuar no jogo ao lado de pessoas que demonstram atitudes como as de David: «se eu não tivesse nenhum laço contigo, eu tinha agido no momento (…) pior do que isso só se agredires, já estás no limiar».

Diogo Marcelino ainda questionou se as alegadas dores que David disse sentir em relação à queda não teriam sido antes um pretexto para desculpar as suas atitudes e tirar proveito da situação: «Se tu te magoaste na queda, está tudo certo. Se tu não te magoaste, usaste isso para teu benefício e para ocultar a tua atitude, para tentar remediar aquilo que tu tinhas acabado de fazer. (…) Não há mais nenhuma verdade a não ser imagens».

Por sua vez, David Diamond afirmou ter a consciência tranquila, ao que Diogo respondeu: «Se tu tiveres a consciência tranquila e se as coisas forem como foram ditas, ainda é mais grave».

Nelson Lisboa também demonstrou desconforto com a situação, especialmente por ver em David Diamond uma figura paterna: «Não gosto muito destas situações porque me remetem a coisas do passado... Com qualquer pessoa, mas o David sendo um homem mais velho, tem para mim aquela imagem de pai. Eu não gosto de gritos e de coisas agressivas e atirarem com coisas», confessou em conversa com Marie.

A tensão culminou quando Diogo Marcelino, ainda revoltado, afirmou para Mafalda Diamond: «Eu agarrava nos colarinhos ao teu pai e metia-o no olho da rua e dizia faz-me isso a mim. (…) Era assim que eu tinha reagido».