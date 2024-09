David Diamond perdeu o pai dois meses antes de entrar no Dilema: «Prefiro não falar muito sobre isso»

David Diamond é o vencedor do Dilema! Recorde o percurso do concorrente mais polémico desta edição

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, chegou a hora de dar a sua primeira entrevista depois do final do programa, no programa das tardes da TVI, «Goucha».

Numa agradável conversa com Manuel Luís Goucha, o tom ficou mais sério ao abordarem o tema da morte do pai de David Diamond, que ocorreu apenas dois meses antes da sua entrada no reality show.

O vencedor emocionou-se, confessando: «Tenho uma relação muito difícil com o luto». David chegou até a referir que não faz a mínima ideia, que o Dilema o ajudou ou não a enfrentar o luto. «Prefiro não falar muito sobre isso» pediu o ex-concorrente.

No entanto, num momento de grande emoção, partilhou a última lembrança que guarda do pai: «A última frase que ele me disse a mim e às minhas irmãs foi: "Foi tão bom"».

Veja o momento:

Para além disto, houve outro momento mais delicado, em que David Diamond recorda um período conturbado que viveu, marcado pelo vício da droga, dos 17 aos 23 anos: «Nunca levei ao limite (...) Sempre pareci bem (...) O fruto proibido é o mais apetecido».

Saiba mais:

David Diamond também falou da sua saúde, que já lhe pregou alguns sustos. Sofreu quatro enfartes na sua vida, que o podiam ter levado deste mundo, ou mudado drasticamente o seu dia-a-dia.

Saiba tudo o que contou a Manuel Luís Goucha:

Veja aqui a entrevista completa.