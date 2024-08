David Diamond e Igor Marchesi foram chamados à Sala dos Dilemas e regressaram com uma notícia menos boa para os colegas. Os concorrentes revelaram aos colegas que tinham duas opções: não poderiam comer sentados com risco de perder 500€ por cada falha ou não poderiam utilizar talheres para comer com risco de perder 100€ por falha, durante 48 horas.

Os concorrentes escolheram a segunda opção, no entanto não terão de sofrer esta consequência como os colegas.