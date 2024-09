A poucos dias do fim, pai e filha atingem o limite! David Diamond implacável com Mafalda Diamond: «Não deves estar bem da cabeça»

A última semana do Dilema tem sido marcada pelos constantes confrontos entre os rivais David Diamond e Daniela Santos. Quando em mais uma dinâmica, David aproveita qualquer oportunidade para lançar algumas farpas à rival, gerando gritos e caos que perturbaram a atividade, Mafalda Diamond levanta-se frustrada e abandona a sala.

De pois de mais uma acesa troca de palavras entre David e as rivais, Daniela e Bernardina Brito, também ele abandona a dinâmica e dirige-se ao quarto. As rivais não perdoam e atiram com algum sarcasmo: «Mas que jogador é este? Tão direto, tão frontal e abandona a dinâmica». «Não me parece comportamento de um jogador da final», acrescentou ainda Bernardina no abrigo.

Mafalda Diamond justifica a saída da sala ao pai num tom claramente exaltado: «Se não têm respeito pela dinâmica, eu tenho de ter respeito por vocês?». Também no abrigo a filha do polémico concorrente se mostrou abatida com esta situação e confessou: «Não posso falar com ele, se não estou a estragar a cena dele ou ele a minha». «Nós vamos discutir porque não concordo com metade do que ele faz… e não quero estragar a cena dele», acabou ainda por concluir.

Mafalda acaba por regressar à sala sem avisar o pai, que quando regressa momentos depois não deixa passar a situação em branco: «Não tinhas desistido, Mafalda? Enganaste-me». «Avisaste-me que vinhas para aqui? É que senão deixas-me ficar mal a mim», disse ainda. «Não deves estar bem da cabeça com certeza absoluta», finalizou de forma ríspida. Mafalda justificou-se dizendo: «Se voltarem a desrespeitar a dinâmica, eu saio daqui». Já sem paciência deixa ainda bem claro: «Ó pai já não posso contigo, que chato… larga-me!».