Clima azedou entre David e Mafalda Diamond! Pai e filha entram em confronto aceso: «Carregas no botão e vais embora!»

No Dilema, durante uma dinâmica de grupo na manhã desta quinta-feira, 8 de agosto, Mafalda Diamond e David Diamond voltaram a desentender-se.

Mafalda irritou-se com o pai por este estar constantemente a provocar os colegas e reforçou que não concorda com esse tipo de jogo. David Diamond não gostou das acusações da filha e respondeu!

«Existem pessoas que ainda respondem às provocações, por isso é que isto ainda acontece. Eu entendo o ponto de vista do meu pai chamar-vos básicos, no sentido de responderem. No entanto, pai, isto é um jogo, mas não é com peões de monopólio, é com pessoas que têm sentimentos, que têm uma vida, que vieram para aqui e não esqueceram tudo o que passou para trás. Eu não concordo com esse jogo e tu sabes melhor do que ninguém», começou por dizer Mafalda Diamond.

«Mas eu não falo de coisas de lá de fora», defendeu-se David Diamond.

Mafalda irritou-se com o pai: «Já falaste aqui de coisas de lá de fora, já partilhaste as tuas histórias de vida», respondeu.

«As regras do programa não impedem de fazer o jogo que estás a fazer. Agora se eu acho que, em algumas situações, é bonito, não acho, e tu sabes isso melhor do que ninguém e eu sei lidar com ele, ainda para mais és meu pai. Mal era se eu não soubesse», acrescentou a concorrente.

«Eu lamento que estás a fazer disparar um gatilho que já tiveste este jogo, fala para a frente e do presente. Isto é para os fortes. Não aguentas, carregas no botão e vais embora», reagiu David Diamond.

