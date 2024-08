David Diamond fala sozinho e manda aviso à família: «Isto não tem sido fácil (...) resguardem-se»

David Diamond perde a paciência com Igor Marchesi: «Comigo não fales igor, és um mal educado»

David Diamond questiona educação dos filhos de Bernardina Brito e a concorrente reage: «Sou a melhor mãe do mundo»

Daniela Santos passa-se com acusações de David Diamond: «Consigo estar aqui a falar sem perder o raciocínio até amanhã de manhã se quiseres»

Depois de perder a mãe, Manuel Luís Goucha revela: «Aquilo que tenho em casa, é um pote com as suas cinzas»

No Dilema, o jogo está cada vez mais intenso. Durante a manhã de hoje, dia 23 de agosto de 2024, David Diamond começou o dia no exterior da casa do Dilema, a apanhar os primeiros raios de sol da manhã, a conversar consigo próprio e indiretamente, para a mulher. «Não caias na tentação» disse o pai de Mafalda, que não quer a mulher sinta a necessidade de ir às galas, dando a cara por ele e pela filha.

Acabou também por fazer um apelo à família: «Isto não tem sido fácil (...) resguardem-se se faz favor»

Mafalda Diamond acabou por se juntar ao pai, para ouvir os seus desabafos sobre o jogo: «Como é que se pode baixar a guarda neste jogo com pessoas assim?»