Pai e filha de costas voltadas? David e Mafalda Diamond são confrontados! Veja as imagens inéditas e descubra o motivo das lágrimas

A Cerimónia de Acusação desta quinta-feira, 8 de agosto, foi intensa! David Diamond esteve no centro de vários confrontos e a filha, Mafalda Diamond, terminou em lágrimas.

Saiba tudo o que aconteceu na Cerimónia de Acusação aqui:

No final da cerimónia de acusação, Mafalda Diamond desfez-se em lágrimas. Preocupado, David Diamond tentou perceber o motivo das lágrimas da filha. «Sentes-te desconfortável do que estou a dizer da minha pessoa ou sentes-te desconfortável com o teu pai ali à frente assim?», questionou David.

Mafalda Diamond não respondeu à pergunta do pai.

«Eu não estou a fazer mal a ninguém. As pessoas estão incomodadas com a minha maneira de ser aqui dentro, mas eu não vim para aqui fazer amizades», esclareceu David.

«Estou farta…», confessou Mafalda Diamond.

«Eu não vou deixar de fazer o que estou a fazer (…) Eu estou a jogar com frontalidade», acrescentou David.

«Quero que tenhas mais noção», pediu a concorrente.

«Se achas que isto está a ser prejudicial para ti, podemos ir embora», disse David.

Assista às imagens inéditas:

Na Emissão Especial, Manuel Luís Goucha falou com Mafalda e David Diamond no abrigo.

«O seu jogo está cada vez mais difícil por causa das atitudes do seu pai?», questionou o apresentador.

«Eu acho que é mais neste dia em que cai tudo em cima dele (…) O que aconteceu ali foi um mix de emoções sobre vários temas», começou por explicar a concorrente.

«As lágrimas foram um bocado de confusão», justificou.

«Claro que eu confio no meu pai e sei que não há maldade da parte dele. Mas também sei que é uma pessoa que se expressa mal e sei a confusão que isso pode causar nos outros», explicou Mafalda.