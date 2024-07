David Diamond critica «falta de higiene» e Marie defende-se revoltada: «Se há coisa que eu não sou é badalhoca»

Esta quinta-feira, 11 de julho, os ânimos exaltaram-se na casa do «Dilema» devido à suposta «falta de higiene» de alguns concorrentes.

Foi durante a «Cerimónia de Acusação», que Diogo Marcelino expôs um momento em que foram encontradas cuecas aparentemente sujas na casa, que acabaram por ir parar ao lixo.

David Diamond insurgiu-se e assumiu a responsabilidade: «É verdade. Eu vou explicar, aquilo não eram umas cuecas. Fui eu que disse para tirar ao lixo, fui eu que pedi para deitarem ao lixo. Nós tínhamos a função da nossa equipa lavar a casa de banho, que carece muita higiene e não tem tido higiene, desleixo de todos».

O pai de Mafalda Diamond revelou ainda que acabou por pedir aos colegas que deitassem as cuecas para o lixo: «No meio disto tudo, aparece uma coisa que não era uma cueca, aquilo era um embrulho de uma cueca suja, que já nem cor tinha, era outra cor. Uma coisa esquisita, era uma coisa um bocado… e foi-se perguntar a toda a gente de quem era. Eu não fui cheirar as cuecas e recusei-me a tocar nelas».

Marie assumiu a responsabilidade, mas mostrou-se indignada: «Eu conheço-me mesmo muito bem e se há coisa que eu não sou é badalhoca, juro. Está em causa a partir do momento em que tu afirmas que as cuecas estavam sujas. As cuecas eram cor de pele, sei que deixei-as lá, no máximo estavam sujas porque eu andei com o período».

«Eu tive higiene máxima, se me tivessem dito, eu provavelmente esqueci-me. Eu não vi ninguém a perguntar de quem são as cuecas. Eu juro que não reparei, se eu tivesse sabido… nem na minha cabeça achei que iam meter as cuecas ao lixo», garantiu Marie.