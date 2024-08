David Diamond e Marie em novo e tenso confronto: «Se estás mal neste país, muda-te»

A semana na casa do Dilema começa com grande tensão, ainda no rescaldo de mais uma agitada gala de domingo. A premissa da dinâmica era eleger dois colegas, o que mais pensa em jogo e o que menos pensa. Momento este que voltou a gerar um desentendimento entre David Diamond e Marie.

O facto de Marie ser a nova porta-voz da equipa roxa parece ser o novo ponto de foco dos ataques de Diamond: «Estivemos aqui a perder 10 minutos a ver a mesma disputa que ontem à noite», começou por dizer. «Se as pessoas não têm capacidade de estar aí à frente a gerir as coisas é melhor falar com a produção», acaba por concluir, colocando em causa a capacidade da rival para desempenhar o papel que lhe foi atribuído.

David Diamond foi ainda mais longe e disse à colega de equipa: «Marie, se não tens capacidade psicológica de inteligência para estar aqui dentro…». Quando Marie voltou a ir contra David e a dizer que era por pessoas como ele que a sociedade era corrupta, David responde sem piedade: «Se estás mal neste país, muda-te».