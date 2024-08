Tensão! David Diamond sente-se «ameaçado» por Marie e colega sai em defesa: «O meu pai não te vai bater»

Após a gala deste domingo, 18 de agosto, os concorrentes reuniram-se para uma cadeira quente onde debateram sobre assuntos que aconteceram na gala.

Renato Andrade confrontou Marie sobre «boca» que mandou a David Diamond numa conversa que teve com Bernardina Brito e Daniela Santos durante um momento da gala.

Marie começou por explicar: «Isto começou quando ela (Bernardina) disse assim: «Ah e se o teu pai estivesse ali?» e eu virei-me: «Ai se o meu pai tivesse aqui dizia-lhe assim ‘já tens ali um servicinho’», estava a gozar, claramente que o meu pai não ia bater no David. Se vocês acham que as minhas expressões são graves eu com a minha família sou pior (…) depois o David virou-se: «Podemos tratar disto lá fora, pôr isto em tribunal».

Marie esclareceu ainda a David Diamond que o que disse foi apenas um comentário «a brincar»: «Oh David há que perceber que eu estava a brincar. O meu pai não te vai bater. Eu simplesmente não gosto de ti. Eu estava a brincar. Nem foi para ele, a conversa chegou à retrete? Eu estava a falar com elas! (...) Tu és a minha maior dificuldade aqui, eu não consigo! Tu olhas para mim e eu vejo o que queres fazer comigo, tens malícia».

David Diamond saiu em defesa reforçando que se sentiu «ameaçado» com a «boca» de Marie: «Eu não sou da família dela, não sou amigo dela, já chegou a uma situação em que eu evito falar com ela. Quando há uma picardia de jogo, eu refiro-me com vozes do além, porque eu digo é jogo. Não tenho conversas com ela para além disto, mas ela procura-me sempre e eu evito responder (…) relativamente a ameaças, indiretas para o ar, como foi o caso de hoje, já tive muitas situações desagradáveis e hoje com uma situação bonita dos familiares da Bernardina, a seguir fala-se de outra situação familiar onde a primeira coisa que ela (Marie) diz ‘se o meu pai estivesse aqui fazia-lhe um servicinho’ a olhar para mim, isso para mim é uma ameaça indireta (…) senti-me novamente desconfortável».

Recorde-se que na gala deste domingo, 18 de agosto, o público decidiu manter Mafalda Diamond em jogo e o concorrente foi salvo em primeiro lugar, com 71% dos votos.

No Duelo Final, Xana Carvalho foi a concorrente expulsa do programa, com 29% dos votos do público.

