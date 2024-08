Coração de David Diamond está em jogo? Concorrente deixa claro: «Nunca deixei de ser quem sou»

Alice Alves despede-se do Dilema e emociona-se em direto: «Despeço-me com um sorriso emocionado»

Daniela Santos arrasa David Diamond após ser acusada de sussurrar no duche: «Não te preocupavas com os banhos da tua filha em dupla»

Foi nesta sexta-feira, no Especial com Manuel Luís Goucha, que David Diamond «abriu» o seu coração em relação a Nelson Lisboa.

Recorde-se que os dois concorrentes estiveram a dormir no exterior da casa. No programa especial, Nelson Lisboa e David Diamond falaram da experiência que passaram juntos. «O que mudou no acampamento, foi o cuidado extremos do David para o meu conforto (…) senti verdadeiramente uma preocupação», frisou Nelson.

Manuel Luís Goucha aproveitou o momento para questionar a David Diamond: «O seu coração entrou finalmente em jogo?».

«O meu coração está em jogo desde o primeiro dia Manuel (…) entrei aqui sem instruções, nunca deixei de ser quem sou, eu não programo nada. Sou o que sou, da forma que sou», garantiu o concorrente nortenho.

Manuel Luís Goucha questionou ainda: «É possível David e Nelson terem uma amizade cá fora?», os dois concorrentes garantiram que sim.