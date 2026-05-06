25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Ao rubro: Pedro Jorge é salvo e a reação dos colegas dá que falar. Especialmente a de Liliana

Parece simples demais, mas é infalível. O truque para deixar de ter vontade de comer doces e açúcar

Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

David Diamond, vencedor d'O Dilema e pai de Mafalda Diamond, antiga concorrente do Big Brother e do mesmo reality show, voltou a dar que falar nas redes sociais.

O empresário assinalou os 25 anos de casamento com uma publicação carregada de emoção, onde surge em fotografias antigas a preto e branco, captadas no dia em que disse “sim”. As imagens, marcadas pelo tempo, mostram um dos momentos mais importantes da sua vida.

Na descrição do post, David Diamond não escondeu os sentimentos e fez uma verdadeira declaração de amor à mulher. «Faz hoje 25 anos que iniciei a maior aventura da minha vida. Sinto um orgulho enorme na mulher que me escolheu para viver com ela», começou por escrever.

David foi mais longe e garantiu que o amor só cresceu com o passar dos anos. «Hoje, passado todo este tempo, posso dizer-lhe que a amo mais do que há 25 anos atrás», confessou.

Da relação nasceram dois filhos, entre eles Mafalda Diamond, e o empresário destacou o impacto da família na sua vida. «Uma filha e um filho fazem parte desta união, e a vida fez mais sentido com o amor que eles nos trouxeram», partilhou.

A terminar, deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos os que fizeram parte deste percurso. «A todos que partilharam connosco esta nossa aventura, só vos posso agradecer a vossa amizade», concluiu.

Percorra a galeria e veja todas as imagens