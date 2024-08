David Diamond entra em confronto com a filha e Rosa Bela insurge-se contra o colega: «Estás constantemente a faltar ao respeito…»

No Dilema, durante uma dinâmica de grupo na manhã desta quinta-feira, 8 de agosto, Mafalda Diamond e David Diamond voltaram a desentender-se.

Mafalda irritou-se com o pai por este estar constantemente a provocar os colegas e reforçou que não concorda com esse tipo de jogo. David Diamond não gostou das acusações da filha e respondeu!

Veja aqui:

Rosa Bela acabou por intervir e acusou David Diamond de ser «imaturo». «Eu queria só dizer que eu sou uma das pessoas que muitas vezes responde, mas não me afeta minimamente. Zero. Acho graça à tua imaturidade. À forma como tu achas que este jogo roda à tua volta», atirou Rosa Bela.

«Acho piada... Diverte-me a olhar para ti, no sentido em que tu te sentes realmente muito cheio. É uma coisa que me dá gozo rir realmente das tuas picardias tão simples e às vezes tão ridículas. Às vezes eu respondo porque quero. Não me feres minimamente, não me irritas minimamente», acrescentou a concorrente.

«É-me completamente indiferente. Responde se quiser, levo-a até onde quero, se quiser sair no momento saio e está tudo certo. Portanto, é-me completamente indiferente», continuo Rosa Bela.

«Estás constantemente a faltar ao respeito…», rematou.

«Isto é jogo», garantiu David Diamond.

Veja o vídeo: