David Diamond mostra presente inédito que recebeu: «Foi me dada pelos comentadores no final da gala»

O significado de um detalhe do look de Cristina Ferreira que talvez não tenha reparado

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, chegou a hora de dar uma entrevista no programa das manhãs da TVI, Dois às 10.

O pai de Mafalda Diamond surpreendeu Cláudio Ramos e Cristina Ferreira com uma t-shirt que vestia. Nela, podia ler-se: «O meu respeito, a minha educação, a minha verdade», uma frase dita pelo próprio.

No entanto o vencedor do Dilema surpreendeu ainda mais ao revelar como obteve aquela peça hilariante: «Foi me dada pelos comentadores no final da gala».

Veja tudo aqui:

Ricardo Martins Pereira, comentador das galas do Dilema ao lado de Suana Dias Ramos, pronunciou-se sobre este momento, em que David mostra a t-shirt oferecida, no seu Instagram: