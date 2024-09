David Diamond revela ter sofrido quatro enfartes em entrevista com Manuel Luís Goucha

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, chegou a hora de dar a sua primeira entrevista depois do final do programa, no programa das tardes da TVI, «Goucha».

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, David Diamond, abordou um tema impactante na sua vida, ao contar que já sofreu quatro enfartes. Num dos momentos mais tocantes, David partilhou que um dos enfartes, o último que viveu, foi testemunhado pelos seus filhos, Mafalda e Bernardo Diamond.

Também confessou que este episódio quase o deixou dependente de cuidados, mostrando a gravidade da situação e o impacto que teve na sua vida e na sua família, forçando-o a mudar hábitos.

Conheça o testemunho:

Abordaram também o tema da morte do pai de David Diamond, que ocorreu apenas dois meses antes da sua entrada no reality show.

O vencedor emocionou-se, confessando: «Tenho uma relação muito difícil com o luto». David chegou até a referir que não faz a mínima ideia, que o Dilema o ajudou ou não a enfrentar o luto. «Prefiro não falar muito sobre isso» pediu o ex-concorrente.

No entanto, num momento de grande emoção, partilhou a última lembrança que guarda do pai: «A última frase que ele me disse a mim e às minhas irmãs foi: "Foi tão bom"».

Veja o momento:

Para além disto, houve outro momento mais delicado, em que David Diamond recorda um período conturbado que viveu, marcado pelo vício da droga, dos 17 aos 23 anos: «Nunca levei ao limite (...) Sempre pareci bem (...) O fruto proibido é o mais apetecido».

Saiba mais:

Veja aqui a entrevista completa.