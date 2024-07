David Diamond sem paciência para Xana Carvalho: «estranha-me que incomode uma pessoa ter liberdade de expressão»

Tudo começou quando David Diamond foi questionado sobre se se considera protagonista na casa. O concorrente respondeu: «Sim. Toda a gente fala de mim. Qualquer assunto é o David».

Este comentário não passou despercebido a Xana Carvalho, que acusou David de se colocar intencionalmente no centro de todas as situações: «O David disse agora que a casa o inclui em tudo. Não é a casa que o inclui. Ele é que se inclui em tudo o que é situações, ele provoca-as, por isso, está sempre no centro de algumas confusões, de algumas controvérsias, de algumas polémicas».

A discussão intensificou-se quando David Diamond, sem papas na língua, afirmou que iria responder de forma mais agressiva à concorrente: «Eu não sou cantor, mas ouço muitas vezes as pessoas a cantar alto e isso também me pode incomodar e eu nunca te disse isso. (…) Estranha-me que incomode outros uma pessoa ter liberdade de expressão», declarou.

A cantora, por sua vez, contestou o comportamento de David durante as refeições, mencionando que o concorrente fala alto e bate na mesa, o que prejudica uma «convivência saudável e sã».

David rebateu as acusações, negando qualquer falta de respeito durante as refeições e acusando Xana de tentar manchar sua imagem: «Estás a falar de um assunto que é mentira (…) Se há coisa que eu respeito é a refeição e que as pessoas comam e que descansem. Estás a tentar colocar uma coisa na minha cabeça ou na minha imagem que não existe».

