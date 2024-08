David Mairício partilha fotografia com a filha num momento especial: «9 meses»

Daniela Ventura abre o coração e fala sobre ausência do pai: «Não quis saber de mim, estive 10 anos sem ele»

David Mairício, ex-concorrente do Big Brother 2024, revelou ainda dentro da casa, que tinha uma filha bebé, nascida poucos meses antes da sua entrada no reality show da TVI.

Agora, no seu Instagram, partilhou com os seguidores um momento especial e amoroso que viveu com a filha, como celebração de 9 meses desde o nascimento da bebé. Ora veja:

A relação de David Mairício e Daniela Ventura deu muito que falar durante o Big Brother e continua a receber grande atenção por parte do público português, agora que a edição de 2024 já terminou. Daniela esteve no Dois às 10 com Cláudio Ramos, em que desabafou sobre o que sente pelo ex-colega.

Daniela admitiu que ambos têm diferentes abordagens relativamente a expor momentos mais privados: «Ele adora este mundo e eu espero mesmo que ele vingue nisto. Ele vive para isto (…) Eu sou mais ao contrário. Eu tento resguardar-me o máximo que posso e isso às vezes traz problemas».

Apesar dos desafios, a ex-concorrente não esconde o quanto gosta de David Mairício, mas reconhece que as demonstrações públicas de afeto atraem, muitas vezes, uma onda de comentários negativos: «Eu quero tanto, tanto, tanto mostrar ao mundo o quanto eu gosto desta pessoa, mas, cada vez que acontece, eu levo com tanto hate que é impossível», desabafou.

Daniela afirma que David lida melhor com a exposição pública e admite que não consegue ignorar comentários negativos, especialmente quando atingem as pessoas que mais gosta: «Dói muito».

Recorde-se que, recentemente, David Mairício celebrou o seu 23º aniversário no programa «Dois às 10», com a presença de Daniela Ventura. Reveja aqui o momento: