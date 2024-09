Acabou? David Maurício pronuncia-se acerca de relação com Niella: «Foi o melhor para nós»

Rosa Bela abre o coração a três ex-concorrentes do Dilema: «No meu coração e na minha vida». Saiba aqui!

David Maurício quebrou silêncio esta segunda-feira, dia 9 de setembro, e esclareceu como ficou a relação com Daniela Ventura, após participação no Dilema.

O ex-concorrente do ‘Big Brother’ esclareceu, no TVI Extra’, em conversa com Flávio Furtado como está a relação, afirmando que o casal decidiu fazer uma «pausa» na relação: «Foi o melhor para nós. Os dois concordámos e estamos a ir nesse caminho».

Sobre ainda estar apaixonado por Niella: «Em relação ao gostar, não gostar, estar apaixonado ou não estar, os sentimentos continuam lá, não dá para clicar num botão e deixar de gostar da pessoa, mas acho que é o melhor caminho neste momento», começou por dizer.

Sobre o programa, David Maurício confessou que não estava preparado para entrar em outro reality show: «Era tudo muito fresco ainda e eu pensava que ia para lá de uma maneira e não correu tão bem como estava à espera (...) Não estava a pensar nas câmaras», acrescentou.

Ao revelar a pausa no amor, David Maurício acrescentou: «Depois de tudo que se passou neste programa acho que eu e a Daniela íamos chegar a esse consenso».

O ex-capitão revelou ainda as dificuldades e impedimentos na relação com Niella, de religião muçulmana: «Há sempre ali uma vontade, mas eu conseguia controlar».

Sobre as palavras polémicas que proferiu: «Tive de apagar uma rede social (...) Abordaram-me na rua de forma agressiva».

«Eu tive mal e eu assumo o erro»

No final da conversa, David revelou que Niella já o desculpou.