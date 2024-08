Bomba! Gabriel Sousa reage à traição de David Maurício a Niella: «Estar com pessoas apenas por interesse e fama dá nisto»

Alta tensão! David Diamond traz animal para dentro da casa e instala o caos no Dilema

No Dilema, a relação de Daniela Ventura e David Maurício tem dado que falar. Recentemente, no meio de infindáveis discussões, Niella revelou que o companheiro a tivera traído nestes meses após o Big Brother 2024 e antes de entrarem no Dilema enquanto capitães das equipas.

Nas redes sociais, muitos ex-concorrentes se têm manifestado; como foi o caso da vencedora do reality anterior, Inês Morais. Veja aqui.

Também Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother, já se pronunciou. Recorde-se de que ao longo do BB24, Gabi esteve no seio de diversas discussões com o casal. Inclusive, criou-se a ideia de que existiu um 'triângulo amoroso' entre os três participantes.

Num vídeo partilhado nas redes da TVI, no qual David Maurício confessa a traição, Gabriel Sousa comentou e escreveu: «Começo a ter pena dela de facto! Merece melhor! Estar com pessoas apenas por interesse e fama dá nisto. O pior é o facto de ainda se rir, gabar e gozar com a situação».

Em lágrimas, Daniela Ventura desabafou com Marie. «Quando eu sai do Big Brother, eu fiquei muito mal por causa dele (…) Ele traiu-me, eu perdoei e agora estou assim…», revelou a ex-concorrente do Big Brother.

Ao escutar as palavras da colega, Marie não escondeu a sua preocupação e aconselhou: «Tens tanto medo de estar sozinha que te sujeitas a uma relação que não é saudável…»

Mais tarde, no Alpendre, Niella pede a Mauricio para conversarem a sós para conseguirem resolver as coisas, mas este nega: «Não quero. Espero que me respeites».

Quando Daniela Ventura se retira, Marie questiona o colega se este se sente feliz. O capitão da equipa roxa responde que não, sem hesitar.

David Maurício acaba por revelar que «errou» com Daniela Ventura.

«Eu tenho 23 anos, sou homem… A religião dela não permite fazer nada. Deparei-me no meio da fama e sou um gajo bonito», ‘justificou’ o ex-concorrente do Big Brother.

«Eu errei, assumo que errei»

«Eu gosto dela, ela gosta de mim… mas os meus dias são infelizes, sinto-me triste», rematou David Maurício.

Enquanto isso, Daniela Ventura escuta a conversa do outro lado da parede, escondida.

Daniela Ventura interrompe a conversa e mostra-se magoada, implorando a David para que fale com ela a sós.