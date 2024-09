Cláudio Ramos confronta David Maurício sobre Daniela Ventura: «Tu amas uma pessoa que te obriga a mostrar o telemóvel?»

David Maurício revela mensagens que trocou com Daniela Ventura após sair do Dilema: «Até me caiu mal...»

Na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, David Mauríco, ex-concorrente do Big Brother e convidado do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde se pronunciou sobre a relação polémica com Daniela Ventura.

David Maurício garantiu que ama Daniela Ventura mas que ‘amar não chega’: «É uma pessoa que não me é indiferente. Eu gosto muito da Daniela, eu amo a Daniela, no entanto amar não chega (…) Eu sei que a amo, mas eu tenho de pensar muito e tenho de me meter em primeiro lugar».

Cláudio Ramos confrontou o ex-concorrente do Big Brother: «Tu amas uma pessoa que te obriga a mostrar o telemóvel?». David frisou: «Amo».

«Isso não é amar. Tu vieste de uma relação toxica, não achas que poderás estar a repetir um padrão?», questionou o apresentador.

«Nós somos os dois tóxicos um com o outro. No entanto eu não quero ser tóxico (…) Desde o primeiro dia, e é uma pena dizer isto aqui, mas eu vim desde o primeiro dia a tocar no abrigo para sair. Eu vim com uma perspetiva diferente. Eu deparei-me com todos os dias uma Daniela a cair em cima de mim.», disse David Maurício.

Cláudio Ramos comentou atitudes de Daniela Ventura: «A Daniela não permitia que ele fizesse nada. Ele não podia estar em tronco nu, ele não podia falar com a Marie, ele não podia fazer coisa nenhuma. Quando ela percebe que lhe está a escapar, o que a Daniela faz é o que faz a maioria dos homens que maltratam uma mulher, vão lhe pedir desculpa, ela humilhou-se porque ela sabia perfeitamente que estava em televisão».

David Maurício respondeu: «Ela é uma menina que passou por muito e isso não pode ser ignorado».

Cláudio Ramos continuou: «Se fosse um homem a ter aquele comportamento caia o carmo e a trindade. Tanto que caiu quando o David revelou que tinha tido aquele comportamento, não podemos justificar tudo com o passado das pessoas».