Conversa entre David Maurício e Daniela Ventura acaba em discussão: «Paras de te sentir mal com outras mulheres em vez de ser comigo?»

No Dilema, durante a noite desta terça-feira, 20 de agosto, a equipa roxa mostra-se muito divertida na festa.

Enquanto David Maurício conversava com as colegas, Niella ‘invadiu’ a festa da equipa adversária e começou a questionar os comportamentos de Maurício.

A capitã da equipa laranja começou a discutir com David Maurício à frente de todos e foi acusada de ‘criar mau ambiente’.

Daniela Ventura acabou por virar costas e atirou: «Eu vou embora, tem calma, podes ficar com as tuas amigas, relaxa! E parem de pôr pressão no meu homem que é para ele dormir no vosso quarto porque ele veio-me queixar».

David Maurício mostrou-se desconfortável com comentário de Daniela e ripostou: «É bue fatela isto aqui (...) É uma conversa privada que eu puxei para ali onde eu ia-te dizer. Quem é que te disse que foi a minha equipa? Tás aqui a vir interromper a festa à toa, a mandar postas de pescada à toa (…) não quero falar contigo (...) Não tens que meter no c* de ninguém!».

Já revoltada, Daniela Ventura insistiu: «Lembra-te da conversa que tivemos no confessionário. Olha agora vou mesmo causar mau ambiente (…) estás a ser mau. Tu disseste ‘nós temos hoje de dormir no outro quarto’ e eu disse ‘não’ e tu disseste ‘a minha team está a mandar bocas’»

David Maurício encerrou a conversa, chateado com Niella: «Se tivesses calada e não puxasses isto para aqui eu tinha falado contigo! Não tenho paciência».

Na tarde desta quarta-feira, 21 de agosto, David Maurício e Daniela Ventura tentaram resolver mal-entendidos mas não teve sucesso.

Daniela Ventura mostrou-se indignada com as atitudes de David Maurício durante a festa: «Tu relativizas tudo! Não uses o facto de seres homem para relativizares as coisas. Os homens não deixam as suas mulheres a serem tratadas como ontem tu trataste (...) David não me vais deixar fazer passar por maluca outra vez!».

A muçulmana frisou que não gostou que David Maurício não tivesse dado consolo à colega quando esta desabagou em lágrimas: «O que me irritou foi tu logo a seguir ‘queres-me roubar protagonismo’, foste tão mau! Tu não sabes controlar as tuas emoções porque tu fazes à frente das pessoas. Tu viste a tua mulher a chorar e tu paras de te sentir mal com outras mulheres em vez de ser comigo?».

David, indignado, alertou que não há «diferenças» em dar mais atenção a uma pessoa que está a chorar e a outra não.

Daniela Ventura continuou: «E isto quando tu mentes, quando tu fazes-me fazer passar por má, quando tu passas a vida toda e sabes perfeitamente, quando tu vais a programas e quando tu fazes isto, sabes perfeitamente que eu trato-te como um rei. Eu trato-te super bem».

Daniela Ventura, continuou a mostrar a sua revolta: «Tu sabes que eu trato-te bem, sabes que eu não te desrespeito, tu sabes que eu não te humilho e sabes que eu não te rebaixo. Não, não me humilho. E se queres ir por aí, hoje quando eu sair, quando tu chegares lá fora daqui a três semanas, tu vais ter muitas coisas à vista.»