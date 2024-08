Daniela Ventura causa «mau ambiente» durante a festa e acaba em forte discussão com David Maurício: «Não tenho paciência!»

No Dilema, durante a noite desta terça-feira, 20 de agosto, a equipa roxa mostra-se muito divertida na festa.

Enquanto David Maurício conversava com as colegas, Niella ‘invadiu’ a festa da equipa adversária e começou a questionar os comportamentos de Maurício.

A capitã da equipa laranja começou a discutir com David Maurício à frente de todos e foi acusada de ‘criar mau ambiente’.

Daniela Ventura acabou por virar costas e atirou: «Eu vou embora, tem calma, podes ficar com as tuas amigas, relaxa! E parem de pôr pressão no meu homem que é para ele dormir no vosso quarto porque ele veio-me queixar».

David Maurício mostrou-se desconfortável com comentário de Daniela e ripostou: «É bue fatela isto aqui (...) É uma conversa privada que eu puxei para ali onde eu ia-te dizer. Quem é que te disse que foi a minha equipa? Tás aqui a vir interromper a festa à toa, a mandar postas de pescada à toa (…) não quero falar contigo (...) Não tens que meter no c* de ninguém!».

Já revoltada, Daniela Ventura insistiu: «Lembra-te da conversa que tivemos no confessionário. Olha agora vou mesmo causar mau ambiente (…) estás a ser mau. Tu disseste ‘nós temos hoje de dormir no outro quarto’ e eu disse ‘não’ e tu disseste ‘a minha team está a mandar bocas’»

David Maurício encerrou a conversa, chateado com Niella: «Se tivesses calada e não puxasses isto para aqui eu tinha falado contigo! Não tenho paciência».

David Maurício ficou visivelmente incomodado com o comportamento de Daniela Ventura.

Marie foi a primeira a manifestar o seu desagrado com a situação, considerando a relação dos dois «tóxica», chegando mesmo a dizer: «É por isto que eu estou solteira…»

Igor Marchesi e Bernardina tentaram acalmar Niella, dizendo-lhe que não há motivos para preocupação e que pode falar com David Maurício após a festa.

Daniela Santos chega à sala, entretanto, já depois de Niella ter abandonado a divisão. A bailarina mostra-se incrédula com a atitude da capitã e recorda comentário: «Disse que não podíamos dançar com ele porque nos cortava o cabelo».

No quarto, Daniela Ventura desaba em lágrimas e mostra-se desiludida com o comportamento de David Maurício.