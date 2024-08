David Maurício confessa traição a Daniela Ventura e ‘justifica’: «Sou homem…»

No Dilema, a tensão entre David Maurício e Daniela Ventura continua a aumentar. A relação entre os capitães parece estar por um fio…

Durante a noite desta quinta-feira, após a Emissão Especial com Manuel Luís Goucha, os dois voltaram a desentender-se.

Em lágrimas, Daniela Ventura desabafou com Marie. «Quando eu sai do Big Brother, eu fiquei muito mal por causa dele (…) Ele traiu-me, eu perdoei e agora estou assim…», revelou a ex-concorrente do Big Brother.

Ao escutar as palavras da colega, Marie não escondeu a sua preocupação e aconselhou: «Tens tanto medo de estar sozinha que te sujeitas a uma relação que não é saudável…»

Mais tarde, no Alpendre, Niella pede a Mauricio para conversarem a sós para conseguirem resolver as coisas, mas este nega: «Não quero. Espero que me respeites».

Quando Daniela Ventura se retira, Marie questiona o colega se este se sente feliz. O capitão da equipa roxa responde que não, sem hesitar.

David Maurício acaba por revelar que «errou» com Daniela Ventura.

«Eu tenho 23 anos, sou homem… A religião dela não permite fazer nada. Deparei-me no meio da fama e sou um gajo bonito», ‘justificou’ o ex-concorrente do Big Brother.

«Eu errei, assumo que errei»

«Eu gosto dela, ela gosta de mim… mas os meus dias são infelizes, sinto-me triste», rematou David Maurício.

Enquanto isso, Daniela Ventura escuta a conversa do outro lado da parede, escondida.

Daniela Ventura interrompe a conversa e mostra-se magoada, implorando a David para que fale com ela a sós.