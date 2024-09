David Maurício quebra silêncio sobre alegada 'traição' a Daniela Ventura: «Fisicamente nunca estive com ninguém»

Na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, David Mauríco, ex-concorrente do Big Brother e convidado do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde se pronunciou sobre a relação polémica com Daniela Ventura.

Após assistir a imagens que deram que falar, onde David surge a falar com Marie sobre uma ‘alegada’ traição a Daniela Ventura, o ex-concorrente esclareceu: «Antes demais, aquele momento leviano que está ali, não tem a ver com o facto de eu ter feito ser de forma leve e despreocupada. Eu já estava muito cansado de estar ali, não estava preparado para entrar».

David Maurício garantiu que não traiu a muçulmana fisicamente: «Eu fisicamente nunca estive com ninguém nem vi ninguém. Eu deparei-me num mundo que não estava habituado».

O ex-capitão do Dilema, frisou que não namorava com Daniela Ventura pois a religião de Daniela não o permite, mas que tinham um ‘compromisso’: «Havia um compromisso cá fora, mas não era um compromisso assumido. A religião não permite (…) Eu não sabia nada da religião, deparei-me com uma novidade. Eu fui em busca do desconhecido».

«Ela dentro da casa já dava a entender que não dava para chegar a esse ponto. Eu tinha de trocar de religião. Ela muitas vezes impunha-me que eu tinha de mudar de religião», continuou.

David Maurício explicou em direto a polémica da ‘traição’: «A traição foi: deparei-me com algo que eu não conhecia de mim. Tinha um telemóvel cheio de mensagens, eram a maior parte fãs (…) a traição está numas mensagens mais especificas que a Daniela descobre (…) foi ao meu telemóvel, vê com maus olhos».

Após revelar que Daniela foi ao seu telemóvel, Cláudio Ramos questionou: «Com a tua autorização?». «Um pouco sim, um pouco não. Havia discussões que nós tínhamos que ela pedi para ir ao meu telemóvel, eu negava o acesso mas depois com muita pressão eu cedia (…) leu algumas mensagens, umas super banais, não havia ‘vamos sair’, ‘vamos beber café’, não havia isso», explicou.

David Maurício mostrou-se desiludido: «Vi muitas coisas negativas a meu respeito e a maior parte nem eram verdade. É triste. Eu tive quatro meses numa casa, 24 sob 24 horas e toda a malta conhece a minha essência e do nada tiram um excerto só porque me estou a rir, mas não me estou a rir da situação em si, é do stress todo».

Recorde-se que Daniela Ventura teve várias crises de ciúmes em relação a David e a Marie. David Maurício garantiu que Marie era apenas uma boa amiga com quem podia desabafar: «Todas as conversas que eu tenho com a Marie é assim, é leve. Eu sentia na Marie uma pessoa que eu podia desabafar à vontade».