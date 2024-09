David Maurício quebra silêncio sobre relação polémica com Daniela Ventura! Saiba tudo

Este domingo, 1 de setembro, na semifinal do Dilema, os capitães David Maurício e Daniela Ventura abandonaram a casa mais vigiada do país.

Os dois foram recebidos em estúdio por Manuel Luís Goucha e ouviram a opinião dos comentadores Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira.

Após a gala, Daniela Ventura quebrou o silencio e deixou um apelo nas suas redes sociais. Saiba tudo aqui:

David Maurício ainda não se pronunciou sobre o assunto. A irmã do ex-concorrente do Big Brother partilhou um vídeo a tranquilizar os fãs, garantindo que David «está bem».

Esta quarta-feira, 4 de setembro, David Maurício vai ao «Dois às 10» falar pela primeira vez sobre a polémica em torno da relação com Daniela Ventura.

«David Maurício fala pela primeira vez depois de ter saído do “Dilema” e esclarece tudo sobre a relação com Daniela Ventura. Não perca, amanhã, no “Dois às 10”», pode ler-se na página de Instagram do programa.