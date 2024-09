Em momento emocionante, mãe de David Maurício deixa mensagem a Daniela Ventura: «Que seja muito feliz»

David Maurício revela mensagens que trocou com Daniela Ventura após sair do Dilema: «Até me caiu mal...»

Na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, David Maurício, ex-concorrente do Big Brother e convidado do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde se pronunciou sobre a relação polémica com Daniela Ventura.

Filomena, mãe de David Maurício, também marcou presença no programa e falou como encarou com toda a situação entre o filho e Daniela Ventura: «Foi muito complicado. Uma sensação quase de impotência. Quando ele saiu do 'Big Brother 2024', tentei falar com ele e fiz-lhe ver que aquilo não era uma relação saudável. Ele respondeu-me que ambos estavam no jogo e que, cá fora, talvez não fosse assim, que era capaz de mudar. Só que não foi assim».

A mãe de David Maurício revelou que pouco falou com Daniela Ventura: «Da última vez, após a gala, fui ter com ela e disse-lhe que tinha de se tratar. Tinha de ter mais autoestima. Disse-lhe que tinha de pensar nela e ela não me respondeu nada. Não me disse absolutamente nada. Anuía com a cabeça, mas não disse nada.»

«Nunca acreditei que ambos pudessem ter uma relação feliz. Numa relação, tem de haver entendimento. E ela tem muitos ciúmes dele. Ela fica com ciúmes só por o David respirar», afirmou.

No final da conversa, Filomena deixou uma mensagem a Daniela Ventura: «Só quero dizer uma coisinha à Daniela: se ela me está a ouvir, que seja muito, muito feliz na vida dela. Muito, mesmo. Do fundo do meu coração. Que encontre o caminho dela. Que encontre o respetivo propósito».