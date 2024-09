David Maurício revela ameaças após saída do Dilema: «Foi mesmo muito agressivo»

Tensão! David Maurício reage a comentários de Margarida Castro: «Não me lembro do que disse...»

David Maurício, ex-residente da casa do Dilema e ex-concorrente do Big brother, revelou este sábado dia 7 de setembro de 2024, no Extra especial, que após a sua saída do reality show, foi abordado na rua de forma muito agressiva, tanto por homens como por mulheres, tendo recebido ameaças: «Foi horrível, tive pessoas a abordarem-me na rua. Tive pessoas a ameaçarem-me... Entre outras coisas piores (...) Foi mesmo muito agressivo».

O ex-participante confessou que foi muito duro ver o sofrimento da sua família com as polémicas que surgiram durante a sua estadia na casa mais vigiada do país, e também devido a esses ataques: «Foi muito duro... Ver o que a minha família sofreu».

Embora ainda não esteja bem psicologicamente, tem recebido o apoio das pessoas que ama, o que o tem ajudado a lidar com estes acontecimentos: «Psicologicamente não vou mentir... Não estou bem a 100%».

David Maurício enfrentou este desafio com Daniela Ventura, mas as coisas não correram como esperavam. O casal foi bastante falado pela ‘relação tóxica’, derivado de vários conflitos que surgiram na casa do Dilema.

David Maurício esteve no programa «Dois às 10», onde quebrou o silêncio sobre uma alegada ‘traição’ a Daniela Ventura.

Na quinta-feira dia 5 de setembro, os ex-concorrentes do Big Brother, Panelo, Margarida Castro, Gabriel Sousa e André Silva, estiveram à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde falaram sobre David Maurício.

O grupo mostrou-se implacável com David Maurício por este ter feito alguns comentários a respeito dos ex-colegas do Big Brother.

No Instagram da TVI, foi partilhado um excerto da conversa entre os ex-concorrentes com os apresentadores. Margarida Castro comentou: «Ele insiste em falar do nosso nome e tentar denegrir a nossa imagem. Ele fez uns comentários muito feitos acerca de mim e do André dentro do Dilema, comentários que não se faz acerca de nenhuma mulher. Todos nós ficamos chocados porque eu nunca mencionei o nome dele de forma nenhuma a denegri-lo».

David Maurício reagiu às imagens através do seu Instagram: «Pessoal, sinceramente não me lembro do que disse. Se feri suscetibilidades a alguém peço desculpa! Só quero amor e paz e o resto o Universo traz». Veja tudo aqui.