Reconciliação à vista? David Maurício recebe surpresa de Gabriel Sousa

Catarina Miranda descarta proximidade com Gabriel Sousa: «Até poderia ter catos nos olhos. Não me interessa!»

A amizade de David Maurício e Gabriel Sousa marcou o Big Brother 2024, mas acabou por ficar melindrada no decorrer do jogo. Contudo, parece que os dois ex-concorrentes ainda podem resolver as desavenças.

David Maurício completou 23 anos esta terça-feira e esteve a festejar no Dois as 10. Enquanto conversava com Cláudio Ramos, David Maurício foi surpreendido com uma mensagem de Gabriel Sousa. Primeiro, David Maurício explicou a Cláudio Ramos que não tinha contacto com o colega e que espera um pedido de desculpas, em virtude de não ter gostado de algumas atitudes.

«Infelizmente não tive mais nenhum contacto com o Gabriel, eu não sinto que tenha de ser eu a dar o primeiro passo, não sinto que tenha feito nada de mal, estava num jogo, tive de jogar, assim como ele teve de jogar», explicou David Maurício. «Cá fora ele não tomou as melhores atitudes para comigo, quando eu saí e quando eu estava la dentro, com bocas e com comentários. Estou à espera de um pedido de desculpas (…) eu não vou ter com ele se eu não fiz nada de mal. (…) Quando vier eu não vou fechar portas».

Foi nessa altura que Gabriel Sousa deixou uma mensagem de parabéns a David, admitindo que os dois precisam conversar.

«Quero dizer-te que temos uma conversinha em stand by, que irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Foste das pessoas que realmente me marcou no meu percurso no Big Brother, tivemos momentos muito divertidos e únicos», declarou Gabriel. «Sinto que mereces o melhor nesta vida, desejo-te um feliz aniversario e que sejas muito feliz».

David Maurício ficou sensibilizado com a mensagem. «Eu gosto muito dele (…) Eu com o Gabriel não joguei, senti uma conexão muito grande, uma amizade até certa altura do jogo (…) Fico muito feliz com o vídeo que o Gabriel fez», disse. «Não houve maldade nenhuma naquilo que eu fiz. É um jogo», frisou.

