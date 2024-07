David Mesquita abre o coração sobre as suas fragilidades: «encontrar alguém que me aceita como sou é uma bênção e é uma validação»

O ator revelou que a ideia de participar num programa de televisão não estava nos seus planos inciais: «A minha mulher disse 1 mês antes, “se um dia te convidassem para um programa ou para um reality show” e eu disse que não. (…) Eu confesso e talvez não devia dizer isto, mas nunca fui assim muito fã deste género de programas», admitiu.

No entanto, a curiosidade falou mais alto e David Mesquita acabou por aceitar o desafio. O ator viu na sua participação uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, referindo não ter medo dos preconceitos.

Durante a sua estadia na casa do "Dilema", David enfrentou vários desafios, sendo a convivência com diversos tipos de personalidades um dos mais complicados: «Descobri muita coisa sobre mim (…) Adoro a diferença, mas ali estava a conviver com ela. (…) Tenho um sentido de respeito pelo outro muito grande e espero que o tenham comigo também. (…) Ali somos obrigados, por vezes, a adjetivar de forma negativa (…) e fazia-me confusão ter de o fazer (…) e ver a facilidade de outras pessoas em fazê-lo comigo ou com outros».

A propósito de uma piada que Marie fez sobre a sua altura, David abriu o coração sobre a forma como o seu tamanho sempre condicionou a sua vida: «Eu tenho cuidado com o outro, posso pensar que poderá ser uma fragilidade, então se calhar não vou pegar logo por aí até perceber a pessoa. (…). Houve uma altura na escola em que comecei a perceber que era diferente da maioria dos meus colegas. (…) Devido também ao meu trabalho, sentia, por vezes, diferença porque procuram sempre homens altos. (…)».

David destacou o papel fundamental da sua esposa na aceitação das suas fragilidades, referindo-se a ela como a sua alma gémea: «O facto de encontrar alguém (…) que me aceita como sou, ao ponto de casar comigo e de ter um filho comigo, é uma bênção e é uma validação. Senti-me validado».

Durante a conversa, o ex-concorrente não deixou nada por dizer e expressou a sua deceção relativamente a David Diamond: «Foi uma pessoa que defendi o tempo todo até este confronto final. Grande parte da casa tem razões de queixa sobre ele. Ele interfere mesmo de forma negativa com os jogadores (…) Comecei a ver traços de personalidade que já não têm a ver com jogador e aquilo incomodou-me muito».

David Mesquita abandonou o «Dilema» este domingo (28 de julho) com 39% dos votos. Reveja aqui o momento da sua expulsão: