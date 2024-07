David Mesquita dá as primeiras declarações após a expulsão: «Já tinha muitas saudades da minha família»

David Mesquita foi o concorrente expulso do Dilema na gala deste domingo. O concorrente perdeu no frente a frente com Rafael Bailão. Após ser recebido em estúdio por Manuel Luís Goucha, David Mesquita deu as primeiras declarações sobre a saída.

«Sabe a liberdade. Eu precisava de ficar mais tempo, mas queria sair agora», declarou.

«Eu já tinha muitas saudades da minha família, eu fiz o que tinha a ser feito, que era ser eu próprio, e se ficasse continuaria a ser eu próprio», disse ainda David Mesquita.

«Gostava de ter tido a oportunidade de ter mais dilemas e coisas, adorei esta história dos bichos, poderia ter ido mais a fundo, porque eu iria estar lá para continuar a angariar dinheiro para a equipa laranja, que será sempre a minha equipa.»