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De rastos, lavada em lágrimas e sem conseguir falar! Ricardo João desiste e Ana tem reação surpreendente
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Sara atira-se a Tiago após Ricardo João desistir: «As tuas atitudes não combinam!»
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Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

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Hugo deixa aviso aos 'inimigos' de Ricardo João após desistência: «Vou-vos asucrinar, vai doer, merecem sangue»
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Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

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Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações - TVI

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

  • Secret Story
  • Há 2h e 52min

Ricardo João desistiu do Secret Story 10, a pouco mais de uma semana para a grande final. Veja as reações.

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O Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 15 de abril, ficou marcado por uma desistência inesperada. Ricardo João anunciou a sua intenção de abandonar a casa mais vigiada do País e deixou os colegas em choque total. 

Depois de assistirem às imagens das fortes discussões que aconteceram durante o dia. Ricardo João foi chamado ao confessionário e admitiu a sua intenção de abandonar a casa mais vigiada do País. O concorrente admitiu: «A minha missão já está cumprida»

Mais tarde, na sala, o concorrente fez o anúncio ao grupo. E dirigiu pedidos de desculpa e dedicatórias especiais. Os colegas reagiram com um misto de surpresa e tristeza.

Veja aqui todas as reações:

Note-se que, nos últimos dias, Ricardo João tem protagonizado várias discussões na casa mais vigiada do País, tanto com Ana, como com Tiago.

Recorde aqui um desses momentos:

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