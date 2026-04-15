Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

Ricardo João debaixo de fogo: Afirmações sobre Ana geram revolta na casa e o clima ferve

O Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 15 de abril, ficou marcado por uma desistência inesperada. Ricardo João anunciou a sua intenção de abandonar a casa mais vigiada do País e deixou os colegas em choque total.

Depois de assistirem às imagens das fortes discussões que aconteceram durante o dia. Ricardo João foi chamado ao confessionário e admitiu a sua intenção de abandonar a casa mais vigiada do País. O concorrente admitiu: «A minha missão já está cumprida»

Mais tarde, na sala, o concorrente fez o anúncio ao grupo. E dirigiu pedidos de desculpa e dedicatórias especiais. Os colegas reagiram com um misto de surpresa e tristeza.

Veja aqui todas as reações:

Note-se que, nos últimos dias, Ricardo João tem protagonizado várias discussões na casa mais vigiada do País, tanto com Ana, como com Tiago.