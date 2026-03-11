«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10

Ao Minuto

Há 23 min
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Há 48 min
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
01:52

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»

Há 1h e 8min
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
05:28

A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva

Há 1h e 8min
O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova
02:11

O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova

Há 1h e 11min
Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
01:54

Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo

Há 1h e 11min
Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles
11:26

Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles

Há 1h e 15min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 1h e 16min
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 23min
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
07:33

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

Há 1h e 24min
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
07:33

Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»

Há 1h e 33min
Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo
07:09

Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo

Há 1h e 33min
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
01:28

Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?

Há 1h e 42min
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
04:09

Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos

Há 1h e 47min
Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?
01:11

Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?

Há 2h e 12min
Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro
01:32

Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro

Há 3h e 22min
«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana
01:37

«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana

Há 3h e 46min
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
02:06

O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?

Há 3h e 49min
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
05:50

A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»

Acompanhe ao minuto
«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10 - TVI

«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10

  • Secret Story
  • Hoje às 16:09

Depois de ter sido expulsa do Secret Story 10, Diana Dora esteve esta manhã no programa Dois às Dez, onde revelou finalmente a história por trás de um dos segredos mais marcantes desta edição.

Relacionados

Diana Dora marcou presença esta manhã no programa Dois às Dez da TVI, depois de ter sido expulsa na noite de ontem do Secret Story 10. Na entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Diana Dora acabou por revelar toda a história por detrás do segredo que a fez entrar no programa: «Fui atropelada pelo metro»

Numa fase inicial das imagens do casting da ex-concorrente, Diana Dora começou por explicar o espanto que as pessoas têm quando percebem qual é a sua profissão: picheleira. As mulheres geralmente ficam muito espantadas e quando são homens, Diana Dora sente a necessidade de mudar a postura: «Quando são homens eu tento fazer uma cara de durona», explicou.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira acabou por revelar imagens inéditas do casting, no qual a ex-concorrente conta toda a história do acidente mais marcante da sua vida: «Tive um acidente quando estava a atravessar a rua que tem a linha de metro pelo meio. Fui atropelada por um e fui projetada quinze metros», começou por contar. «Fiquei por baixo do metro. Na altura deram o diagnóstico que eu poderia morrer mas lá fui acordando do coma e fui operada à coluna e à bacia», recordando assim um dos momentos mais assustadores da sua vida. Por fim, a ex-concorrente do Secret Story 10 acabou por referir que se considera uma «força da natureza, uma sobrevivente»

Ao longo do casting, Diana Dora referiu ainda que é uma pessoa de verdade e que na casa mais vigiada do país vai «regar as plantas e puxar por elas». Esta situação deu muito que falar pois a concorrente foi nomeada diretamente pelo público por a terem considerado planta e essa nomeação ditou a sua expulsão.

Veja o vídeo.

 

Continue a ler

Relacionados

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Mais Vistos

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
1

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 16min
2
07:33

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

Secret Story
Há 1h e 23min
3

Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Hoje às 17:29
4

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 1h e 15min
5
07:33

Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»

Secret Story
Há 1h e 24min
6

Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Hoje às 19:02
7
01:52

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»

Secret Story
Há 48 min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Ontem às 17:55

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Ontem às 16:41
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Secret Story
Ontem às 12:35