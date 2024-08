Diana Lopes desiludida com jogo de Mafalda Diamond: «É um peão no jogo do Diogo (…) Está parva!»

Vítima de «heterofobia»? David Diamond garante: «Todas as palavras que forem utilizadas eu vou jogar com elas»

No Última Hora do Dilema desta sexta-feira, 9 de agosto, Diana Lopes e António Bravo juntaram-se a Alice Alves para comentar as últimas polémicas do jogo.

Diana Lopes começou por se mostrar confusa com o jogo de Mafalda Diamond, de quem é bastante próxima cá fora.

«A Mafalda devia ganhar juízo, acho que o calor está a afetá-la…», começou por dizer a comentadora.

«As hormonas estão muito palpitantes, nunca vi a Mafalda neste registo», acrescentou Diana Lopes.

A comentadora do Dilema acredita que Mafalda está «encantada» com Diogo Marcelino e partilhou a sua opinião sobre a relação dos dois.

«Acredito que depois cada um, cá fora, siga a sua vida. Acredito mais que haja interesse por parte da Mafalda do que propriamente por parte do Diogo, acho que a Mafalda é mais um peão no jogo do Diogo», considerou ainda a comentadora.

Mais tarde, enquanto ouvia a opinião de António Bravo, Diana Lopes acrescentou: «Não consigo perceber o que é que se passa com ela, está parva!»

«Nunca a vi assim na minha vida. Sabia que a Mafalda não tinha isto definido na cabeça dela. Acho que ela está emocionalmente entregue ao Diogo, gostava que ela abrisse os olhos não só em relação ao Diogo mas a tudo o que a rodeia. Acho que ela tem várias oportunidades para mostrar jogo», rematou.

Diana Lopes quebra o gelo sobre relação de Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

A realção entre Diogo Marcelino e Mafalda Diamond tem estado nas bocas do mundo. Esta semana os concorrentes finalmente admitiram já ter nutrido uma relação fora da casa e têm vivido momentos cada vez mais íntimos no programa.

Diana Lopes esteve no Diário desta segunda-feira, dia 5 de agosto, juntamente com Inês Simões, à conversa com a apresentadora Maria Botelho Moniz. A dada altura, quando comentava a ligação entre a amiga Mafalda Diamond e Diogo Marcelino, Diana Lopes revelou algo...

«Ela ainda não despertou para o jogo, estamos a quatro semanas da final e óbvio que já deveria ter-se entregue muito mais ao jogo. Aquilo que eu acho é que, conhecendo a Mafalda como conheço, não está apaixonada pelo Diogo, está encantada», começou por dizer.

Diana Lopes confirmou ainda que ambos já tiveram um envolvimento cá fora, antes da entrada no Dilema: «Já admitiram os dois e finalmente posso falar disto abertamente, tiveram um envolvimento cá fora o ano passado, está resolvido, nunca mais tiveram contacto», rematou.