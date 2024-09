Emocionante! Diana Lucas reencontra-se com a filha após saída do Dilema. Veja o momento

Foi neste domingo, 1 de setembro, que Diana Lucas abandonou a casa do Dilma após não ter sido escolhida pelo público para ser uma das finalistas.

Ao fim de dois meses, a cantora reencontrou-se com a filha de 8 anos, Mia. O momento foi registado e partilhado nas suas redes sociais: «O regresso a casa após 2 meses de @dilematvi. Obrigada produção pela atenção, paciência, as vozes que nos aconchegam e toda a diversão, Manuel Luís Goucha pelas palavras certas e carinho, e a todos os que me conseguiram ver, que acreditam em mim e estão comigo!», começou por escrever na legenda da publicação.

«Obrigada, família, por cuidarem do meu maior tesouro», adiantou.