Discussão acesa! Marie perde a paciência com David Diamond: «Se tivesse lá fora, tinha-te dado uma grande chapada!»

Os ânimos exaltaram-se na manhã de hoje, dia 1 de agosto, na casa do Dilema. Foi durante uma dinâmica que David Diamond se exaltou com uma provocação de Marie. David irritou-se e falou de forma mais intempestiva com Beatriz Prates.

Marie mostrou a sua indignação e afirmou: «Este ato já ando eu a prever há muito tempo porque ele é muito mais personagem do que vocês pensam (…) é aqui que descobres o que as pessoas são. Ele é infantil e ponto! Porque ele é a melhor pessoa a manipular». E, atirou a David: «Se tivesse lá fora, tinha-te dado uma grande chapada!». À qual, o concorrente responde: «Estás-me a ameaçar Marie?». Marie atira: «Não, estou-te a dizer o que eu fazia lá fora mas não faço aqui porque eu tenho respeito»

Após este sucedido, os concorrentes iniciam uma nova discussão. David atira à colega: «Não aproveites uma vítima para tentar fazer-se sanguessuga . Faz-me um favor… mas tu queres ver uma pessoa enervada, chateada, magoada a falar contigo? Recordaste o que é que eu te disse? Quando te pedirem para sair de um sítio em relação à minha pessoa, porque estou magoado. Faz-me um favor não me chateies a cabeça, vou-te virar as costas que é a melhor coisa que faço. É essa a tua educação».

Marie reage a afirma: «A pessoa que não tem educação aqui és tu. Eu não acredito na tua versão e vou dizer aquilo que eu acho… a partir do momento que me mandas calar e pensas que és o dono da casa eu aí posso fazer o que eu quiser». David visivelmente irritado afirma: «Agora já não estás a brincar com bonecas Marie estás a falar com pessoas que estão magoadas na vida real… é a terceira vez que te estou a pedir, eu não posso sair desta casa neste momento, estou magoado, estou nervoso estou-te a pedir educadamente por favor para não me chateares a cabeça».

Veja o momento, aqui: