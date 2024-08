Arlinda Mestre, uma das comentadoras do Extra do Big Brother, partilhou um vídeo na conta de Instagram que mereceu muitos elogios. A fotógrafa mostra-se em biquíni e em ótima forma física! Elegante, Arlinda Mestre posa para a câmara ao pé do mar.

Na descrição, escreveu: «Nada melhor que o mar!». Veja o vídeo, aqui:

Aproveite e veja um momento de Arlinda Mestre a comentar o Reality Show, Dilema: