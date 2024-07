Ânimos exaltados! Catarina Miranda atira a Bernardina Brito: «Já está a ameaçar a produção...»

A primeira discussão do Dilema! Rafael Bailão e Catarina Miranda entram em confronto: «Não me testes!»

Durante esta tarde, día 9 de julho, houve uma atividade que gerou um mal entendido entre Catarina Miranda e Bernardina Brito.

No final da dinâmica era preciso nomear uma equipa vencedora. Contudo, uma tarefa que poderia ter sido avaliada com calma, tornou-se nos primeiros gritos da casa. As concorrentes não conseguiram chegar a uma decisão, cada uma tinha a sua ideia formada e nada as fez “largar a sua posição”. Os berros foram garantidos e os ânimos exaltaram-se. Mas afinal quem ganhou a dinâmica? No meio da discussão Catarina Miranda atira: «Já está a ameaçar a produção... a gente faz o programa na mesma».

