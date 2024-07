Bernardina desaba em lágrimas com testemunho de Nélson Lisboa: «Saber que o meu filho pode passar pelo mesmo...»

Exclusivo! Daniela Ventura reage à ‘boca’ de Catarina Miranda no Dilema: «Ela não me consegue esquecer…»

Durante a tarde de hoje, dia 10 de julho, Nélson Lisboa deixou os colegas da equipa roxa em lágrimas e muito emocionados. No testemunho, o concorrente revelou que não tem contacto com o seu pai, o que o leva a sentir «medo» da figura masculina.

Emocionado, o concorrente abre o seu coração e revela: «Eu não tenho contacto com o meu pai… essencialmente o que me marcou é que eu tenho alguma dificuldade com a figura masculina, ou seja, alguém mais velho e um homem cria-me medo… e eu pensei 'meu Deus vai entrar um homem mais velho, mais velho do que eu' e isso é a única coisa que me pode desestabilizar».

E, acrescenta: «Era uma imagem muito autoritária para mim e para a minha mãe e não só nunca me bateu, nunca houve violência física, mas a questão de ser espectador de algo mais violento, isso marcou-me».

Após limpar as lágrimas, prossegue e afirma: «Eu acho que vocês já viram, foi muito pouco, mas espero que tenham a oportunidade de ver mais, eu não tenho medo de nada nem de ninguém... a mim não me interessa as famas que têm, os apoiantes que têm, eu sou eu. Se tenho de dar uma opinião dou, a única coisa que me podia retrair um pouco mais seria uma figura masculina autoritária».

Nélson Lisboa acaba por concluir: «Então o que eu percebi com o David até agora, é que me está a desconstruir esta imagem de que esta figura masculina mais velha pode também ser este abraço».

Bernardina Brito que estava em lágrimas a ouvir o testemunho do colega reage e afirma: «Estava a tomar muita atenção ao que o Nelson estava a dizer e infelizmente, eu tenho um filho pequenino que não tem aquela presença.... tem porque entretanto apareceu um grande homem na minha vida..».

Bernardina Brito não aguentou a emoção e em lágrimas foi isolar-se na despensa. Depois de saber da história de vida de Nélson Lisboa, que não tem contacto com o pai, emocionou-se a pensar na história do próprio filho : «Ouvir aquilo e saber que o meu filho daqui a uns anos possa estar a passar pelo mesmo… e é a tal coisa, mesmo havendo uma mãe, a gente não consegue desmistificar isto na vida deles. E vai ficar sempre ali…».

Durante o ataque de choro, a concorrente foi consolada por Rafael Bailão, Marie e Daniela Santos: «Tu és uma mãe do caraças e tu sabes disso e tu vais dar o amor pelos dois. Já dás!».